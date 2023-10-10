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第3屆一帶一路高峰論壇本月召開 逾130個國家確認與會

國情動向 16:20 2023/10/10

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外交部國際經濟司司長李克新表示，中方將於10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，目前已有130多個國家、30多個國際組織代表確認與會。論壇舉辦的具體時間會適時發布。

李克新在國新辦記者會上公布上述消息，指這將是紀念「一帶一路」10周年最隆重的活動。活動內容包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數字經濟三場高級別論壇，貿易聯通、民心相通、智庫交流、海洋合作等六場專題論壇，以及企業家大會。

李克新表示，過去十年，搭建起了以「一帶一路」國際合作高峰論壇為引領、以雙邊、三方、多邊合作機制為支撐的複合型國際合作架構，取得豐碩的合作成果。一是高峰論壇發揮引領作用，與會各方達成廣泛共識。二是雙邊合作機制不斷鞏固，「一帶一路」全球夥伴關係網絡逐年擴大，「一帶一路」倡議同30多個國家的發展戰略有效對接，同東盟、非盟等地區組織的發展規劃協同增效。

第三是各領域多邊合作平台提質升級。十年來，中方與各方在能源、稅收、金融、人文、綠色發展等領域搭建起20多個「一帶一路」多邊合作平台，同步推進政策溝通和務實合作。值得一提的是，這些多邊機制平台經受住新冠疫情的壓力測試，疫情期間每年舉辦數十場國際會議，彰顯強大的韌性和活力，進一步凝聚「一帶一路」國際合作共識。

責任編輯：易燕丹

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