最高法：依法保護民企產權和企業家合法權益

最高人民法院今日（10日）發布《最高人民法院關於優化法治環境 促進民營經濟發展壯大的指導意見》（下稱《意見》），要求依法保護民營企業產權和企業家合法權益，嚴格區分經濟糾紛與違法犯罪，嚴格規範採取刑事強制措施的法律程序。

《意見》要求依法保護民營企業產權和企業家合法權益。加強對民營經濟主體合法權益的保護，制訂司法解釋加大對民營企業工作人員腐敗行為懲處和追贓追繳力度，健全常態化冤錯案件糾正機制，依法保護民營經濟主體申請國家賠償的權利。嚴格區分經濟糾紛與違法犯罪，嚴格規範採取刑事強制措施的法律程序。加強對當事人、案外人合法權益的保護，盡可能減輕追贓追繳財產等司法活動給民營企業和其他相關案外人的生產經營帶來不利影響，暢通案外人在刑事追贓追繳程序中表達訴求的渠道。特別強調了對民營企業和企業家人格權的保護，充分發揮人格權侵害禁令制度功能，及時制止侵害人格權的違法行為。

對於故意誤導公眾、刻意吸引眼球的極端言論行為，利用互聯網、自媒體、出版物等傳播渠道，對民營企業和企業家進行詆毀、貶損和醜化等侵權行為，要予以嚴厲打擊，切實營造有利於民營經濟發展的社會輿論環境。

《意見》還提到，針對惡意「維權」侵犯民營企業合法權益、擾亂正常市場秩序行為，以及利用虛假、惡意訴訟侵害企業和企業家合法權益的行為，要依法予以嚴厲打擊。

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責任編輯：尹航

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