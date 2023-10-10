  • 26°C
香港時間 : 20231010日 (週二) 21:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國常會：加強低收入人口動態監測 做好社會救助工作

國情動向 20:18 2023/10/10

分享：

分享：

國務院總理李強今日（10日））主持召開國務院常務會議，審議通過《關於加強低收入人口動態監測　做好分層分類社會救助工作的意見》、《積極發展老年助餐服務行動方案》和《專利轉化運用專項行動方案（2023－2025年）》。

會議強調，社會救助是社會保障體系中兜底性、基礎性的制度安排。要深入貫徹落實黨中央決策部署，加強低收入人口動態監測，更加精準、及時、有效做好社會救助工作，加快形成覆蓋全面、分層分類、綜合高效的社會救助格局，把民生兜底保障安全網織得更密、扎得更牢。要進一步壓實各級政府主體責任，切實做好受災等困難群眾兜底保障，按時足額發放各類救助金、保障金，保障好睏難群眾的基本生活，確保安全溫暖過冬。

會議指出，發展老年助餐服務是重要民生工程，是支持居家社區養老、增進老年人福祉的重要舉措。要把發展老年助餐服務作為為民辦實事重要內容，緊密結合各地實際，積極穩妥、因地制宜發展老年助餐服務，採取傾斜性措施支持農村地區擴大服務供給。各相關部門要密切協同配合，形成工作合力，確保取得實效。

會議強調，推動專利轉化運用，充分挖掘專利價值，大力發展專利密集型產業，是推動高質量發展的一項戰略任務。要從提升專利成果質量和加強政策激勵兩方面發力，更加注重從現實需求中凝練科研問題並進行攻關，建立健全有利於專利成果轉化運用的制度安排和激勵政策，着力打通專利轉化運用的關鍵堵點，進一步優化市場服務、培育良好生態，加快創新成果向現實生產力轉化。

李強在浙江調研：大力推進數字科技創新突破

李強：中國經濟正處高質量發展「爬坡過坎」重大關口

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 財政政策 李強 專利 服務 人口

上一篇文章

俄羅斯外交部長拉夫羅夫16日訪華 將唔王毅

下一篇文章

第3屆一帶一路高峰論壇本月召開 逾130個國家確認與會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款