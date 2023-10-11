國台辦：和平合作屬島內共識 台獨意味戰爭 

台灣一項調查指，民眾擔心台獨和民進黨繼續執政的比例上升。國台辦回應稱，台獨即意味著戰爭，要和平合作是兩岸同胞共同心聲。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示，越來越多台灣民眾意識到，台獨即意味著戰爭，民進黨當局和台獨勢力不僅成為台海地區和平穩定的麻煩製造者，也已成為台灣民眾和平安寧生活的最大破壞者。

台灣副領導人、民進黨參選人賴清德日前表示，明年台灣大選絕對不是戰爭與和平的選擇，而是「民主與專制獨裁」的選擇。並稱其他參選人直接或間接接受一個中國原則的主張不是台灣主流民意。

陳斌華重申，兩岸同屬一個中國，歷史經緯清晰，法理事實清楚，不容置疑也不容改變。要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。搞台獨分裂違背兩岸同胞共同意志，嚴重損害兩岸同胞利益，只會把台灣推向危險境地，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫。

另外，國民黨前主席馬英九並無出席雙十活動，陳斌華稱，對馬英九等島內人士反對台獨的明確態度，表示讚賞。他説，近年來，民進黨當局頻頻上演夾帶台獨私貨的政治鬧劇，只會危害台海和平穩定，只會讓世人更加看清他們謀「獨」之心不死。無論民進黨當局及台獨分裂勢力怎麼折騰、搞哪些小動作，都改變不了兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的事實，也阻擋不了祖國必須統一、也必然統一的歷史大勢。

賴清德稱若當選助兩岸交流 國台辦8個字回應

蔡英文：願以維持現狀為核心 與北京發展和平共存之道

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁