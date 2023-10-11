  • 29°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國海軍華裔士官承認受賄 向中國洩露軍事機密

國情動向 13:29 2023/10/11

分享：

分享：

根據美國洛杉磯的法庭文件，一名華裔海軍士官承認曾多次接受中國情報人員的賄賂，洩露美軍機密敏感資料，涉及賄款近1.5萬美元。案件將於明年1月8日宣判，最高可判監20年。

譯名趙文恒（Wenheng Zhao）的26歲海軍士官，曾通過背景審查，在加州的文圖拉縣海軍基地服役。他承認在2021年8月至今年5月期間，14次收受中方合共近1.5萬美元賄款，秘密收集演習及重要設施等內部敏感情報，再透過加密和複雜的方式傳送給中方。

外洩的情報包括美軍在印太地區的演習計劃、任務指令，以及位於日本沖繩的海軍陸戰隊「地面空中任務導向雷達系統」的電路圖和設計圖。趙文恒在今年8月被捕，還押至今。

司法部負責國家安全事務的副部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，中國情報部門積極鎖定那些通過安全審查的美軍人員，試圖以金錢引誘他們提供敏感的政府資訊。

「趙文恒被接觸時並沒有向海軍報告，選擇貪婪而非保護美國的國家安全，現在要為自己的行為付出代價。對於那些將個人利益置於愛國責任之上的人，請知道我們將全力追查並將你繩之以法。」奧爾森說。

美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查

美媒：中國公民近年過百次擅闖美軍基地 惹間諜疑慮

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

國安部：美國情報機關2009年起入侵華為總部服務器
2023/09/20
國安部：美國情報機關2009年起入侵華為總部服務器
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
2023/07/21
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
2023/08/03
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
美媒：中國公民近年過百次擅闖美軍基地 惹間諜疑慮
2023/09/04
美媒：中國公民近年過百次擅闖美軍基地 惹間諜疑慮

你可能感興趣

國安部：美國情報機關2009年起入侵華為總部服務器
10:26 2023/09/20
國安部：美國情報機關2009年起入侵華為總部服務器
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
09:57 2023/07/21
美駐華大使電郵傳遭中國黑客入侵 中方促停止無端猜測和指控
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
11:33 2023/08/03
美商務部及國務院電郵疑遭中國黑客入侵 眾議院委員會調查
政治 地緣政治 國防 軍事 海軍 美軍 美國 中國

下一篇文章

國台辦：和平合作屬島內共識 台獨意味戰爭

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款