美國海軍華裔士官承認受賄 向中國洩露軍事機密

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國台辦：和平合作屬島內共識 台獨意味戰爭
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根據美國洛杉磯的法庭文件，一名華裔海軍士官承認曾多次接受中國情報人員的賄賂，洩露美軍機密敏感資料，涉及賄款近1.5萬美元。案件將於明年1月8日宣判，最高可判監20年。
譯名趙文恒（Wenheng Zhao）的26歲海軍士官，曾通過背景審查，在加州的文圖拉縣海軍基地服役。他承認在2021年8月至今年5月期間，14次收受中方合共近1.5萬美元賄款，秘密收集演習及重要設施等內部敏感情報，再透過加密和複雜的方式傳送給中方。
外洩的情報包括美軍在印太地區的演習計劃、任務指令，以及位於日本沖繩的海軍陸戰隊「地面空中任務導向雷達系統」的電路圖和設計圖。趙文恒在今年8月被捕，還押至今。
司法部負責國家安全事務的副部長奧爾森（Matthew Olsen）表示，中國情報部門積極鎖定那些通過安全審查的美軍人員，試圖以金錢引誘他們提供敏感的政府資訊。
「趙文恒被接觸時並沒有向海軍報告，選擇貪婪而非保護美國的國家安全，現在要為自己的行為付出代價。對於那些將個人利益置於愛國責任之上的人，請知道我們將全力追查並將你繩之以法。」奧爾森說。
責任編輯：易燕丹
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