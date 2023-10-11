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被扣押3年 澳籍華裔記者成蕾獲釋返澳（第二版）

國情動向 15:37 2023/10/11

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澳洲總理阿爾巴尼斯宣布，被指違反中國國安法、在內地遭扣押3年的澳籍華裔記者成蕾已經獲釋，並返回澳洲墨爾本與家人團聚。中國國安部指，澳洲籍人員成蕾在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。

*新增中國國安部公告

對於成蕾案件的解決是否促進中澳關係發展，外交部發言人汪文斌表示，中方對中澳關係發展的立場是一貫明確的。一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於地區和世界的和平穩定。中方願同澳方一道推動兩國關係持續改善發展，更好造福兩國人民。

中國駐澳洲大使肖千今日在墨爾本出席活動時說，中澳關係處在再出發、再啟航的重要時刻，要維護好兩國關係穩定向好的勢頭，推動中澳關係不斷改善和發展。

國安部：成蕾刑滿後被驅逐出境

成蕾（左）抵達墨爾本機場，與澳洲外交部長黃英賢（右）在機場會面（圖片來源：路透社）

國安部指，成蕾，1975年6月生，澳洲籍，原系境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。 北京市國家安全局經立案偵查，並於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。

成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。 中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。

成蕾在被抓捕前是為官方英語電視台中國環球電視網（CGTN）工作，2020年8月失蹤，之後被中國以涉嫌非法向海外提供國家機密正式拘捕，扣押超過一年半後，案件去年3月底在北京市第二中級法院閉門審理。

責任編輯：尹航

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