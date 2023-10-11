小摩、德銀等外資行 上調中國經濟預測

內地9月官方製造業及非製造業PMI均回升，且中秋國慶小長假旅遊人次及旅遊收入都比疫前的2019年增長，小摩、德銀等外資行陸續上調對中國經濟增長的預測。

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示，考慮到8月經濟數據好於預期，以及政策支持的逐步傳導，包括近期地方政府專項債券發行加速可能會促進基礎設施建設活動，他上調了對中國下半年經濟增長的預期，預計中國全年經濟增長將達到5%。這與中國官方設定的目標一致。

德意志銀行集團中國區首席經濟學家熊奕發布中國宏觀經濟研究報告認為，逆周期調節的作用不斷顯現，中國經濟正逐步企穩，今年第四季度經濟將逐漸反彈，預計該季度經濟增長率有望達5%，2023全年GDP增長預測為5.1%。

熊奕表示，自8月中旬中國加強逆周期調節和政策儲備以來，一系列積極訊號逐漸顯現。目前各項數據表明，中國經濟正逐步企穩復甦。

花旗銀行集團稍早前亦把中國2023年的增長預期上調至5%。花旗銀行集團認為，零售和工業生產可能改善。調查顯示製造業數月來首次進入擴張區間，出口降幅也可能減小。周期性底部已形成，所有人都在關注有效需求是否將在政策力度加大的情況下得以回升。

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）同樣認為，中國正顯現出經濟復甦的初期跡像；消費似乎在短期內趨於穩定，由於零售額仍比趨勢水平低16%，而家庭儲蓄比趨勢水平高20%，消費仍有較大的改善空間；房地產復甦是提振消費者信心的一塊關鍵拼圖。

另外，彭博昨日引述知情人士指，中國考慮增加2023年預算赤字，並準備推出新一輪刺激措施，以實現年度經濟增長目標。

國常會：加強低收入人口動態監測 做好社會救助工作

中國據報考慮採取新刺激措施 以實現增長目標

最高法：依法保護民企產權和企業家合法權益

責任編輯：尹航

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