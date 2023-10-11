乘聯會：9月乘用車零售增5% 新能源車按年增逾兩成

內地9月車市季度衝刺目標驅動促銷明顯走強，購車消費需求有所釋放。乘聯會公布，當月狹義乘用車市場零售按年及按月均增5%，新能源車零售按年增逾兩成。

乘聯會數據顯示，9月乘用車市場零售達到201.8萬輛，按年及按月均增長5%。今年首9月累計零售1523.3萬輛，按年增長2.4%。

新能源車市場零售74.6萬輛，按年增長22.1%，按月增長4.2%。當月新能源車國內零售滲透率36.9%，較去年同期31.8%的滲透率提升5.1個百分點。今年首9月累計零售518.8萬輛，按年增長33.8%。

出口方面，乘聯會統計口徑下9月乘用車出口35.7萬輛，按年增長50%，按月增長8%；其中新能源乘用車出口9.1萬輛，佔總量的25.4%。

中汽協：汽車出口連兩月超40萬輛

中國汽車工業協會數據同樣顯示，汽車出口强勁，9月中國汽車出口44.4萬輛，按年增長47.7%，按月增長9%，出口量為連續兩個月超40萬輛。今年首9月，汽車出口338.8萬輛，按年增長60%。

值得一提的是，新能源汽車的出口增幅明顯高於傳統燃油車的出口。9月份，新能源汽車出口9.6萬輛，按年增長92.8%。今年首9月，新能源汽車出口82.5萬輛，按年增長1.1倍。

展望未來車市，乘聯會稱，隨着國家促消費政策效應不斷累積，經濟運行中積極因素不斷增多。雖然「十一」長假後市場還有幾天恢復期，但從10月中旬就開始進入年底的市場加速期，10月的車市增長環境較好。

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責任編輯：易燕丹

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