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提振A股市場 「國家隊」匯金公司增持四大行

經濟脈搏 20:37 2023/10/11

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A股持續低迷之際，國家隊出手救市！今日晚間，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行相繼發布公告指，匯金公司增持該行A股股份，並擬在未來6個月內以自身名義繼續在二級市場增持。

據上證報，以今日四大行收盤價估算，匯金公司增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行的金額分別約為1.30億元、1.36億元、0.94億元、1.17億元，合計約4.77億元（人民幣，下同）。

中國基金報引述分析稱，目前的「國家隊」匯金公司和中證金融公司，實際上類似於境外市場的平準基金，所以最簡單直接的方式是財政部或央行向這些「國家隊」大規模注資，即可實現平準基金的類似功能。要解決當前股市低迷等問題，國家直接向匯金公司和中證金融公司增資，才是最務實、最有效的手段。

匯金公司上一次集體增持四大行可以回溯到2015年。2015年8月19日晚間，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行集體公告，接到控股股東匯金公司通知，匯金公司通過協議轉讓方式受讓其A股股份。匯金公司受讓上述四大行的股份分別約10.14億股、12.55億股、18.10億股、4.97億股，如果以當日收盤價計，耗資近200億元。

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

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