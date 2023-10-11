  • 25°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西藏不再譯「Tibet」改為「Xizang」 學者：提升涉藏話語權

社會熱點 20:54 2023/10/11

分享：

分享：

「西藏」多年來一直以Tibet為英文譯名，內地近期開始改為用漢語拼音Xizang作為繙譯。有學者認為，這有助釐清外界對西藏的地理範圍概念，並提升中國涉藏國際話語權。

第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇上周在中國西藏林芝舉行。 其中一個受關注的地方是，在論壇的繙譯過程中，「西藏」的英文繙譯不再延用「Tibet」，而是採用漢語拼音「Xizang」。

新華社及中國環球電視網等內地官方媒體，近期對外報道西藏時，亦使用漢語拼音繙譯。

專家：用漢語拼音是依法辦事

內媒報道，「西藏」過去很長一段時間被英譯為「Tibet」。 但「Tibet」一詞在境外引申的意思，不僅包括西藏，也涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南這四個有藏族聚居的省份。

哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平指出，「Tibet」這樣的譯法給國際社會正確認識西藏地理範圍產生了嚴重誤導。

中國西藏資訊中心夏炎博士就指出，「西藏」一詞英文譯名的變更，是新的歷史條件和國際輿論環境下中國對外話語體系建構的嘗試，有助西藏媒介形象的重構和中國涉藏 國際話語權的提升。

根據內地《地名管理條例》第十五條規定：地名的羅馬字母拼寫以《漢語拼音方案》作為統一規範。中國藏學研究中心副總幹事廉湘民指，使用漢語拼音作為「西藏」英文繙譯，亦是依法辦事。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 甘肅 中國

下一篇文章

員工被印度逮捕 vivo指將採取所有可行法律措施應對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款