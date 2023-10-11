西藏不再譯「Tibet」改為「Xizang」 學者：提升涉藏話語權

「西藏」多年來一直以Tibet為英文譯名，內地近期開始改為用漢語拼音Xizang作為繙譯。有學者認為，這有助釐清外界對西藏的地理範圍概念，並提升中國涉藏國際話語權。

第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇上周在中國西藏林芝舉行。 其中一個受關注的地方是，在論壇的繙譯過程中，「西藏」的英文繙譯不再延用「Tibet」，而是採用漢語拼音「Xizang」。

新華社及中國環球電視網等內地官方媒體，近期對外報道西藏時，亦使用漢語拼音繙譯。

專家：用漢語拼音是依法辦事

內媒報道，「西藏」過去很長一段時間被英譯為「Tibet」。 但「Tibet」一詞在境外引申的意思，不僅包括西藏，也涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南這四個有藏族聚居的省份。

哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平指出，「Tibet」這樣的譯法給國際社會正確認識西藏地理範圍產生了嚴重誤導。

中國西藏資訊中心夏炎博士就指出，「西藏」一詞英文譯名的變更，是新的歷史條件和國際輿論環境下中國對外話語體系建構的嘗試，有助西藏媒介形象的重構和中國涉藏 國際話語權的提升。

根據內地《地名管理條例》第十五條規定：地名的羅馬字母拼寫以《漢語拼音方案》作為統一規範。中國藏學研究中心副總幹事廉湘民指，使用漢語拼音作為「西藏」英文繙譯，亦是依法辦事。

責任編輯：蒯宇澄

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