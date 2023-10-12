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博雷利今起訪華3天 促北京認真看待中歐關係

國情動向 09:07 2023/10/12

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利今日（12日）起應邀訪華3天，博雷利表示，期望中方更認真看待中歐關係，不要透過與美國競爭的角度看待雙邊關係。

博雷利啟程前接受訪問表示，本次訪華有3個目標，首要是向北京重申，歐洲認真對待中國，無意圖阻撓中國發展，同時也期望中國更加認真地對待中歐關係。第二個目標是討論貿易不平衡，包括歐洲對華的巨額貿易逆差，以及歐洲企業持續遇到的市場准入問題。如果不破除貿易障礙，歐洲企業將會離開中國。

最後一個目標是尋找合作空間，中歐能嘗試在地區問題上共同努力，例如當前的以巴衝突。他又提到北京需在解決俄烏戰爭上做更多的事，以證明自身立場。

中國官媒《環球時報》引述專家指，中歐戰略對話主要聚焦政治外交和國際形勢等議題，如何穩定中歐雙邊關係、俄烏戰爭、巴以衝突等政治外交議題預計成為本次討論的重點。盡管仍面臨諸多分歧和挑戰，但目前中歐均尋求穩定雙邊關係，走出前幾年的冷淡和動盪期，這是雙方當前的最大共識。

博雷利預料今日會先抵達上海，到上海國際問題研究院與商界與學者會晤，明日（13日）會轉往北京，並出席第十二輪中歐高級別戰略對話。

責任編輯：陳建錫

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