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復旦學者問動輒萬億搞形象工程 何不為居民增收

經濟脈搏 10:25 2023/10/12

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學者建議將財政預算用於改善居民收入，而非基建投資。

現在6億人的人均月收入還是3,000元（人民幣，下同）以下，月均可支配收入不到1,000元，這跟國力不符。既然我們的國力可以動輒就花上幾千億甚至上萬億去搞形象工程，為什麼不用這些錢去為中低收入家庭的支出負擔買單呢？

上海復旦大學經濟學院院長張軍表示，中國的勞動收入太低，需要調整政策，政府可壓縮投資性支出預算，拿出15至20萬億元用於改善居民家庭收入。

復旦昨日（11日）刊登張軍的專訪，張指，中國過去長期是低薪、低物價的模式，現在需要政策調整令勞動工資增長，大體上與名目GDP增長接近或持平。政府的收入需有相當一部分用於改善家庭收入，這個改善並非建造更多基礎設施，而是變成家庭收入，這些收入可以是實際收入，也可以是名義收入。

張軍舉例指，例如育兒成本可以考慮由國家負擔，義務教育可以從9年變成12年，老人贍養可以大幅度提高抵稅額度，有些隱性補貼可以大幅提升等。他提到需要有一些政策的大調整，正好處在當下經濟復甦的節骨眼上，做這件事情的效果應該會更好，有助於減輕家庭未來的支出負擔，改善消費需求的能力。

張又指，在上世紀八、九十年代，勞動力大量從農村釋放，那時普遍很窮，只要比農村好，工資低點沒問題。但今天還用這種模式來推動製造業、出口已經行不通。當出口遇到瓶頸後，以國內大循環為主，就發現國內市場沒有足夠大的需求能力。

低工資最大的後果是長期抑制了家庭購買力，城市在住房、教育、醫療和養老等預期成本越來越高，家庭預防性儲蓄居高不下，這樣怎麼擴大內需？

責任編輯：陳建錫

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儲蓄 經濟 中國

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