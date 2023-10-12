美國軍方證實獲邀並將派員出席北京香山論壇

中美軍事溝通有逐步恢復的迹象，美國國防部周三（11日）證實已接受北京的邀請，將派員出席本月29日至31日舉行的香山論壇。

路透社引述多名消息人士指，北京之前已低調地邀請包括國防部長奧斯汀在內的美國高級官員出席，華府暫未透露將派甚麼人出席，但估計不會派奧斯汀參加。2019年代表美國出席論壇的前國防部副助理部長施燦得表示收到邀請函，他認為這可能顥示中國迫切地希望與美國達成某種穩定的國防關係模式。

按往屆慣例，中國國防部長會在論壇上發表演說並會見外國代表團。施燦得透露，他看到的日程中，並不包括早些時候提到的李尚福演講。

報道指，雖然中國可能只是為了回應美國「拒絕軍事接觸」的批評，但也可能反映了其改善兩國關係的意圖。另一方面，中國一直嘗利用香山論壇來影響全球對國防和安全問題的討論，美國並不希望透過派遣高級代表出席來抬高論壇的聲譽。在2019年之前，美國通常只派出使館的防務參贊參加。

五角大樓回應報道指，已接受中方邀請並將按照慣例派員出席，美方歡迎有機會在論壇上與中國軍方代表就確保可靠的通訊管道進行接觸。

中國駐美大使館稱，中美兩國一直透過軍事外交管道，保持著坦誠有效的溝通。今屆論壇將為各方提供平等的機會，根據中國國家主席習近平的全球安全倡議「表達他們對推進安全合作的看法」。

責任編輯：陳建錫