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解讀博雷利訪華 專家：中歐需在對話中確定關係邊界

國情動向 11:36 2023/10/12

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 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）今起訪華三天，專家認為，中歐目前並未演變為全面戰略對抗，應在對話中明確雙方關係的邊界。

在兩次延期後，博雷利的中國之行終於成事，並會與中方舉行中歐高級別戰略對話。此行是他擔任歐盟外交與安全政策高級代表以來首次訪問中國，也是近來中歐高層在多領域密切互動的延續。

《澎湃新聞》引述上海歐洲學會會長丁純分析稱，受疫情影響，中歐此前交流有所減少。隨著恢復接觸，雙方的首要任務是確定在哪些領域存在誤判或誤解，並在此基礎上進一步溝通。儘管中歐可能難以在一些問題上完全達成共識，但雙方可以通過對話亮明自身觀點、摸清對方「底牌」，明確雙方關係中的邊界，嘗試達成一種雙邊的平衡。無論如何，對話永遠比不接觸或直接對抗好。

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歐盟的數據顯示，歐洲有20%的進口來自中國，中國佔歐洲出口的9%；中歐貿易額每天達到23億歐元，2022年已達近8500億歐元。但與此同時，近期中歐關係也不乏挑戰因素。歐盟委員會本月初正式公告，決定對進口自中國的純電動載人汽車發起反補貼調查。

對此，丁純指出，近年來歐盟對華政策中逐漸出現泛安全化、泛政治化的趨勢，不僅提出「去風險化」的概念，同時推出一系列相應政策。但完全與中國「脫鈎」並不符合歐盟自身利益，在全球治理及熱點問題的應對上，歐方也無法忽視中方的作用。在此情況下，歐盟仍有意願與中國進行積極溝通，並希望在與中國的互動中找尋內部的共識。

丁純續指，中歐關係受到整個國際局勢的影響，是多方互動的結果，也因此是一個動態的進程。鑒於歐盟不可能實現對華徹底「脫鈎」，「遏制」與合作並存將成為其對華策略的基本面。與美國相比，歐盟對華戰略焦慮相對較弱，內部對華「去風險」立場也存在一定分歧，中歐目前並未演變為全面戰略對抗。

責任編輯：易燕丹

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