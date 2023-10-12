提速10倍！華為發布全球首個5.5G全系列解決方案

在2023全球移動寬帶論壇期間，華為發布全球首個全系列5G-A （俗稱5.5G）產品解決方案，通過寬帶、多頻等方面的創新，提供十倍網絡能力。

華為無線網絡產品線總裁曹明表示，5G-A正當其時，支撐新體驗、新聯接、新業務的發展。華為5G-A全系列產品解決方案將助力網絡能力十倍提升，整網譜效、能效和運維效率最優，助力運營商向5G-A高效平滑演進。

相關新產品涉及TDD、FDD、毫米波、DIS、天線、微波MAGICSwave六大領域，均為適配5.5G基站網絡產品。具體來看，包括業界首個雙頻64T MetaAAU、業界首款FDD三頻M-MIMO和三頻8T、業界首個2000+陣子毫米波AAU；五頻合一的LampSite X系列、全新綠色天線等。

曹明介紹，5G-A通過提供十倍網絡能力以及多維新能力，加速「人、家、物、行業、車」五大聯接的升級。華為發布全球首個全系列5G-A產品與解決方案，通過「寬帶、多頻、多天線、智能、綠色」五大基礎能力持續創新，助力運營商高效構築5G-A網絡。

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責任編輯：易燕丹

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