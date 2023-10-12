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伯恩斯：美中對台分歧難彌合 競爭局面或延續至下個十年

國情動向 15:02 2023/10/12

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美國駐華大使伯恩斯表示，美中處於歷史性競爭，在台灣議題上的分歧無法輕易彌合，雙方須管控分歧，以免陷入衝突。

伯恩斯在一個座談會上稱，在眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及美軍擊落中國高空氣球的事件後，中國的省會城市官員和大學校園都不歡迎美國駐華官員到訪，但現時情況已經改變。

他説，華府春季開始推動美中溝通，多名美國高層官員先後訪華，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）最近率領跨黨派參議員代表團訪問中國。總統拜登（Joe Biden）亦多次表明，希望與中國國家主席習近平會晤，但目前未有相關安排，當確定後會有公布。

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伯恩斯指，美中必須和平共存且設法溝通，認為過去5個月已做到這一點，相信未來亦可以持續，但在台灣等議題上的分歧難以輕易彌合，雙方須管控分歧，以免陷入衝突。

他又形容美中處於歷史性競爭和對抗，這種局面可能延續到下個10年。雙方面臨的考驗是能否在競爭之餘，設法在氣候、公共衛生、糧食安全、農業等領域合作，確保彼此溝通，以免日後陷入衝突。

伯恩斯強調，美方不支持美中經濟「脫鈎」，但美歐都在「去風險」，不希望特定產品太過依賴其他國家，特別是像中國這種競爭對手。而美國不讓中方取得半導體等先進技術，是防止中國軍方用來和美國競爭，美方對此非常嚴肅，沒有商量餘地。

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責任編輯：易燕丹

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