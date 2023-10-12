滬指高開高走漲近1% 外資淨流入逾66億

在匯金增持四大行的利好消息下，A股今日高開高走，滬指收漲近1%，收復3100點，北向資金淨流入逾66億元（人民幣，下同）。

截至收盤，上證綜指漲0.94%，報3107點；深證成指漲0.83%，報10168點；創業板指漲0.76%，報2019點。

從盤面上看，金融股普漲，醫藥股連續走強，鋰電池產業鏈回暖，新能源車、半導體、儲能概念活躍；AI應用題材悉數回調。

北向資金全天大幅淨買入66.16億元，終結連續4日淨賣出態勢。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文表示，市場投資者近來一直擔憂的兩大問題正在緩解，第一，北向資金的淨流出方面，強美元週期並不可持續，美聯儲加息必要性近期並不再被強化，因此人民幣兌美元匯率貶值壓力降低，有助於穩定外資。

此外，他指出，中國經濟復甦的跡象越發明顯，匯金對四大行增持的舉動有助於提振市場投資者信心。

從經濟周期角度，嚴凱文認為，目前已經進入工業企業補庫週期中，隨著中國經濟活力的提升，社會總需求有望得到改善，從而驅動工業企業利潤的修復，進而帶動全A股非金融企業盈利的擴張，最後A股形成盈利驅動。

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責任編輯：袁瑋婧