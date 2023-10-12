以巴衝突 | 外交部：中國同阿拉伯國家立場相近

以巴衝突持續，中國外交部今日表示，中國同阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上立場相近，籲儘快停火止暴，譴責傷害平民的行為，國際社會應向巴勒斯坦人民提供人道支持。

外交部發言人汪文斌表示，我們注意到阿盟召開緊急外長會，並通過決議支持阿盟在巴勒斯坦問題上發揮重要作用。中國同阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上立場相近，雙方都呼籲儘快停火止暴，譴責傷害平民的行為，防止局勢升級，造成人道主義災難。雙方都認為國際社會應切實發揮作用，向巴勒斯坦人民提供人道支持，推動儘快重啟和談。

汪文斌指出，巴以衝突反覆上演，根本原因是中東和平進程偏離正確軌道，兩國方案基礎不斷受到侵蝕，聯合國相關決議沒有得到切實執行。中方願同阿盟等各方保持溝通協調，積極勸和促談，為推動中東和平進程重回正軌不懈努力。

中國公民3死2失聯

另外，汪文斌表示，據了解，目前已確認有3名中國公民在衝突中不幸遇難，2人失聯，數人受傷。我們對遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷員，做好遇難者善後工作，敦促外方全力搜救失聯人員，採取一切有效措施，保障中方人員和機構安全。

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責任編輯：袁瑋婧