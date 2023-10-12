  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以巴衝突 | 外交部：中國同阿拉伯國家立場相近

社會熱點 15:44 2023/10/12

分享：

分享：

以巴衝突持續，中國外交部今日表示，中國同阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上立場相近，籲儘快停火止暴，譴責傷害平民的行為，國際社會應向巴勒斯坦人民提供人道支持。

外交部發言人汪文斌表示，我們注意到阿盟召開緊急外長會，並通過決議支持阿盟在巴勒斯坦問題上發揮重要作用。中國同阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上立場相近，雙方都呼籲儘快停火止暴，譴責傷害平民的行為，防止局勢升級，造成人道主義災難。雙方都認為國際社會應切實發揮作用，向巴勒斯坦人民提供人道支持，推動儘快重啟和談。

汪文斌指出，巴以衝突反覆上演，根本原因是中東和平進程偏離正確軌道，兩國方案基礎不斷受到侵蝕，聯合國相關決議沒有得到切實執行。中方願同阿盟等各方保持溝通協調，積極勸和促談，為推動中東和平進程重回正軌不懈努力。

中國公民3死2失聯

另外，汪文斌表示，據了解，目前已確認有3名中國公民在衝突中不幸遇難，2人失聯，數人受傷。我們對遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷員，做好遇難者善後工作，敦促外方全力搜救失聯人員，採取一切有效措施，保障中方人員和機構安全。

以巴衝突 | 中國中東問題特使同巴第一副外長通電話

以巴衝突 | 華人至少3人中彈4人失聯 以色列使館冀中方聲援

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
人權 地緣政治 譴責 外交 巴勒斯坦 災難 中國外交部 中國

上一篇文章

歐盟據報擬調查中國鋼鐵企業 商務部批擾亂國際貿易秩序

下一篇文章

提速10倍！華為發布全球首個5.5G全系列解決方案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款