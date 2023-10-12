歐盟據報擬調查中國鋼鐵企業 商務部批擾亂國際貿易秩序

日前有外媒報道指，歐盟計劃對中國鋼鐵企業展開反補貼調查，中國商務部今日批評，歐方上述做法擾亂國際貿易秩序。

商務部新聞發言人何亞東表示，歐盟長期對進口鋼鐵產品採取各種貿易限制措施，包括實施數年且廣受詬病的全球鋼鐵保障措施，以及對多個國家和地區的鋼鐵產品採取的60餘項反傾銷、反補貼措施等。歐盟鋼鐵市場成為全球貿易壁壘多、產品價格高的市場之一。

何亞東表示，中方認為歐方上述做法擾亂國際貿易秩序，推高下游生產成本，影響消費者利益，不利於全球產業鏈、供應鏈穩定，不利於本土產業長遠發展和市場健康運行。

據路透社報道，兩名歐盟官員周二（10日）表示，為與美國達成協議，結束特朗普時代關稅，作為協議的一部分歐盟計劃對中國等產能過剩國家的鋼鐵製造企業展開反補貼調查。歐盟官員並指，此舉並不局限於中國。

英媒《金融時報》早前引述官員表示，歐盟計劃在本月稍後與美國舉行峰會時，宣布對中國鋼鐵企業展開反補貼調查。報道指，美方要求歐盟配合抵制中國鋼鐵業，作為美國不再重推鋼鐵關稅的交換條件；歐盟已同意加入美方行動。

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責任編輯：袁瑋婧