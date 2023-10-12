內地應屆生平均月薪過萬？ 業界踢爆：是兩回事 

內地有調查顯示，2023屆高校畢業生平均招聘月薪過萬，創下近年新高。網民質疑數據造假，直言現實薪金只有三四千元（人民幣，下同）。有業界人士指，招聘薪金只是一個參考價，並不能反映真實的薪資情況。

獵聘大數據研究院發布《全國高校畢業生就業趨勢與展望2023》報告顯示，相比2022屆，2023屆高校畢業生招聘薪金和期望薪金略有下降，但較2021屆有明顯提升。

具體來看，2021屆學生崗位平均招聘月薪9,292元，2023屆為10,342元，三年來上漲1,050元；2021屆高校畢業生期望月薪7,417元，2023屆為8,033元，三年來上漲616元。整體而言，應屆生期望薪金均低於招聘薪金，反映應屆生求職時對薪金的期望非常理性。

從地區分布看，北京以13,283元的平均招聘月薪位居第一；深圳、上海分別位居第二、第三；杭州、合肥、南京、西安、蘇州位居第四至第八，均超過全國平均水平（10,342元）。從學歷分布看，博士應屆生期望薪金遙遙領先。

數據發布後引發網民熱議，有人感嘆「我又拖後腿了」，有人質疑「騙人的，實際月薪根本沒有那麼多」。

那麼，招聘月薪和實際薪金真的是兩回事嗎？業內人士指出，招聘薪資只是企業在招聘時給出的一個參考價，它受到市場供求、行業特點、崗位需求等多種因素影響；而真實的薪資水平，還要考慮到個人能力、工作績效、福利待遇等因素。因此，招聘薪資並不能完全代表勞動者的收入水平，也不能完全反映勞動者的生活水平。

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責任編輯：易燕丹

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