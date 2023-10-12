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中以官員今通話 以駐華大使：中國立場必須更平衡

國情動向 16:46 2023/10/12

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以巴局勢急轉直下，以色列官員據報今日（12日）與中國中東問題特使翟雋通電話討論。中國外交部暫未證實通話消息，強調中方立場與阿拉伯國家相近。

以色列駐中國大使潘綺瑞接受彭博社專訪表示，中以通話會在周四舉行，中方可能會在下午的外交部例行記者會上披露通話的內容。她在通話前告訴北京，如果想成為中東事務的參與者，就必須採取更加平衡的立場。報道提到，以色列是中國重要的貿易和技術夥伴，但後者拒譴責哈馬斯已引起以方不滿。

不過，今日下午的外交部記者會上暫無談及任何通話內容，發言人汪文斌亦未正面回應媒體涉通話的提問，僅表示中方高度關注局勢，敦促各方立即停火。

以巴衝突 | 外交部：中國同阿拉伯國家立場相近

以色列襲擊後已呼籲中國譴責哈馬斯，並表示在當以色列人在街上遭到屠殺，不是提出用「兩國方案」解決問題的時候。而翟雋昨日（11日）率先與巴勒斯坦第一副外長賈多通電話，對衝突加劇使巴勒斯坦安全和人道主義形勢嚴重惡化深表關切，再次重申平息衝突循環的出路，在於回到「兩國方案」的基礎之上。

值得一提的是，以色列總理尼內塔尼亞胡原定年內訪華，以尋求美國以外的外交機會。以色列方面表示，受衝突影響，訪問計劃可能出現變數。

責任編輯：陳建錫

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