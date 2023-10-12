中國中東問題特使與以官員通話：中方譴責傷害無辜平民（更新版）

以巴局勢急轉直下，中國政府中東問題特使翟雋今日（12日）同以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話討論。

據中國外交部，翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成平民傷亡感到痛心，對受害者家屬表示慰問。 中方譴責傷害無辜平民的行為，呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。

他指，國際社會應實際發揮作用，防止局勢升級造成人道災難。中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，願與國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。

哈帕茲介紹了以方對目前以巴局勢的看法和立場，並表示以方將全力保護在以境內的中國公民。

以色列駐中國大使潘綺瑞早前接受彭博社專訪時呼籲中國與伊朗當局對話，並指伊朗必定與當前的衝突有很大關係。她又告訴北京，如果想成為中東事務的參與者，就必須採取更加平衡的立場。

今日下午的外交部記者會，發言人汪文斌表示中方高度關注局勢，敦促各方立即停火。

以巴衝突 | 外交部：中國同阿拉伯國家立場相近

以色列襲擊後已呼籲中國譴責哈馬斯，並表示在當以色列人在街上遭到屠殺，不是提出用「兩國方案」解決問題的時候。而翟雋昨日（11日）率先與巴勒斯坦第一副外長賈多通電話，對衝突加劇使巴勒斯坦安全和人道主義形勢嚴重惡化深表關切，再次重申平息衝突循環的出路，在於回到「兩國方案」的基礎之上。

值得一提的是，以色列總理尼內塔尼亞胡原定年內訪華，以尋求美國以外的外交機會。以色列方面表示，受衝突影響，訪問計劃可能出現變數。

責任編輯：陳建錫