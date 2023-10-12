衝刺四季度經濟「收官戰」 多地重大項目投資加速

內地多個省區在國慶長假後加快部署重大項目投資，尋求在四季度這黃金期作最後衝刺，以完成全年經濟增長目標。

《上海證券報》梳理，國慶後首周，遼寧召開四季度決勝首戰年動員部署會，提出統籌抓好簽約項目開工、開工項目投產、投產項目達效，加快投資進度；陝西要求四季度打好穩投資攻堅戰，抓緊新開工600個以上省市重點項目；河南召開全省重大項目建設專題會議，強調更好發揮工程建設在穩增長的支撐作用。

個別城市方面，江蘇常州國家高新區舉行重大工程集中簽約開工完工儀式，集中簽約工程共77個，總投資約439億元（人民幣，下同）；湖南省衡陽市舉行2023年第四季重大工程集中開竣工儀式，共有項目128個，總投資734億元；廣東東莞公佈第四批重大項目增補計劃，總投資高達521億元。

一些地區在三季度末就開始提前發起衝刺，雄安新區9月中下旬已啟動重點項目集中動工，項目總投資593億元，年度預計完成投資203億元。四川也在9月底舉行新一批重大計畫現場推進活動，共1874個重大計畫啟動建設，總投資超過1萬億元。

責任編輯：陳建錫