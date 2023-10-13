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美媒曝光駕車撞中國總領館司機：31歲華裔 來自山東

國情動向 09:53 2023/10/13

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當地時間9日，有人駕車暴力衝撞闖入中國駐三藩（San Francisco，內地稱「舊金山」）總領館。三藩市媒體公佈司機為31歲華裔男子，來自山東，他的住所內還有假槍。

據三藩市媒體《The San Francisco Standard》報道，司機名叫Zhanyuan Yang，住在 Inner Sunset 的一間合租公寓裡，他的室友形容他「非常保守」，他家裡藏有一批假槍、刀和無人機，還有一本關於政治暗殺的書。房間裡的檔案顯示他來自山東省，2014年畢業於山東的曲阜師範大學杏壇學院環境科學專業。

他還有一塊大白板，上面手繪東亞和東南亞地圖，上面寫著「解放思想」和「實事求是」，這是中國前領導人鄧小平在上世紀70年代提出的口號。

室友透露，Zhanyuan Yang近期行為變得奇怪，包括會吃室友的食物及喝光所有酒，之前從未見過男子飲酒。室友還說，Zhanyuan Yang曾就讀藝術大學。他錢包裡的身分證顯示他也曾就讀於舊金山城市學院。室友又提到，Zhanyuan Yang似乎沒有工作，她不知他如何能夠合法留在美國。 

至於Zhanyuan Yang所駕駛的闖入中國總領館的車，則屬於另一位室友。

Zhanyuan Yang駕車闖入中國總領館事件發生後，中方向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方按照《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》規定，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。美國白宮亦表示譴責。

汽車撞入中國駐三藩市領館 白宮譴責

習近平拜登有望在三藩市會晤？國安部：取決於美方誠意

責任編輯：尹航

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