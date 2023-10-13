內地9月份CPI按年持平 PPI創半年最小降幅

內地9月份居民消費價格（CPI）按年持平，低於預期的0.2%；按月上漲0.2%。工業生產者價格（PPI）按年下降2.5%，為半年來最小降幅，降幅大於預測的2.4%；按月上漲0.4%。

分析指，數據顯示內需復甦仍不夠強勁，國內消費需求仍在蓄力修復的啟動期，仍需加大宏觀政策支撐內需的復甦和穩定的經濟基本面。

9月份CPI按月上漲 按年持平

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，9月份，消費市場持續恢復，CPI按月繼續上漲，但受上年同期對比基數走高影響，按年由漲轉平。

按月看，CPI上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。按年看，CPI由上月上漲0.1%轉為持平。據測算，在9月份的CPI按年變動中，翹尾影響約為-0.2個百分點，上月為0.2個百分點；今年價格變動的新影響約為0.2個百分點，上月為-0.1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%，漲幅與上月相同。

9月份PPI按月漲幅擴大 按年降幅收窄

PPI方面，9月份，受工業品需求逐步恢復、國際原油價格繼續上漲等因素影響，PPI按月漲幅擴大，按年降幅收窄。

按月看，PPI上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。按年看，PPI下降2.5%，降幅比上月收窄0.5個百分點。據測算，在9月份2.5%的PPI按年降幅中，翹尾影響約為-0.2個百分點，上月為-0.3個百分點；今年價格變動的新影響約為-2.3個百分點，上月為-2.7個百分點。

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仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，高基數效應影響和食品價格按年降幅是9月CPI按年由漲轉平的最大拖累項。但暑期出行旅遊相關產業鏈高景氣度，反映在機票、旅遊和住宿價格按年漲幅雖然比8月有所回落，但仍是上漲。考慮到後續中秋國慶假期，住宿、餐飲、交通運輸和景區服務等相關消費活動有望再次活躍，或繼續對後續CPI按年提供支撐。

核心CPI按年漲幅與8月相同，顯示目前消費需求仍在蓄力修復的啟動期，要確保良好的宏觀經濟基本面和穩定的居民就業與收入預期能夠與消費市場的回暖伴生形成互促互進的良性循環。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，9月CPI按年持平，意味著通縮壓力仍是中國經濟面臨的真實威脅。缺乏財政的鼎力支持，內需復甦並不強勁；地產低迷對消費者信心的衝擊將繼續遏制家庭支出。

責任編輯：尹航

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