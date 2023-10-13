內地9月美元計出口、進口均按年降6.2% 好過預期

海關總署公佈，以美元計，9月內地進口按年降6.2%，好過預期的降6.3%；出口降6.2%，好過預期的降8%。前三季度（1至9月），內地進口降7.5%，出口降5.7%。

以人民幣計，前三季度內地進出口總值30.8萬億元人民幣，按年微降0.2%。其中，出口17.6萬億元，按年增長0.6%；進口13.2萬億元，按年下降1.2%。

從季度看，進出口逐季抬升，一、二、三季度進出口分別為9.72萬億、10.29萬億、10.79萬億元；從月度看，9月當月進出口3.74萬億元，按月連續2個月增長，規模創年內單月新高。

前三季度，對共建「一帶一路」國家進出口14.32萬億元，按年增長3.1%，佔進出口總值的46.5%。

前三季度，機電產品出口10.26萬億元，按年增長3.3%，佔出口總值的58.3%，較去年同期提升1.5個百分點。其中，汽車及其零配件、船舶、電工器材分別增長48.2%、26.8%、16.2%。同期，勞動密集型產品出口3.07萬億元，佔17.5%。

對於有記者提問，「從宏觀經濟的觀點來說，到9月進出口繼續負增長，國際機構對中國經濟狀況表示擔心」，如何看待中國貿易的前景，海關總署新聞發言人呂大良說，近期在積極因素增多的情況下，外貿同步呈現向好走勢。下階段中國外貿運行仍有不少有利因素的支撐，包括國內經濟運行向好，產業優勢鞏固，企業的訂單和信心改善。四季度出口趨穩向好勢頭有望繼續鞏固。

呂大良說，中國外貿仍將面臨不少困難和挑戰。尤其是外部環境更加複雜嚴峻，世界經濟復甦乏力，單邊主義、貿易保護主義、地緣政治風險等，都將對中國外貿造成壓力。但綜合來看，隨著中國經濟恢復的積極因素不斷積蓄，中國外貿穩規模、優結構一系列政策措施落地見效，進出口有望繼續鞏固向好勢頭，實現全年促穩提質目標。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道