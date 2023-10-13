以巴衝突 | 王毅籲召開國際和會 為兩國方案制定路線圖

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四（12日）應約同巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話，雙方重點就以巴衝突交換意見。王毅表示，中方呼籲盡快召開國際和會，為「兩國方案」制定時間表和路線圖。

王毅表示，中方對以巴緊張局勢加劇，造成大量平民傷亡深感痛心。中方反對傷害平民的行為，譴責違反國際法的做法。中方呼籲各方採取克制態度，盡快實現現地局勢降溫，防止戰火進一步擴大。當務之急是保障平民安全，開闢救援通道，避免加沙出現嚴重人道主義危機。

王毅指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。此次衝突以極為慘烈的方式再次證明，解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正的和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利。中方呼籲盡快召開更加權威、更有影響的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。

他説，聯合國有責任有義務在巴勒斯坦問題上發揮應有作用。中方支持安理會就以巴衝突舉行緊急會議，贊同聚焦人道主義關切，明確要求停火止暴，保護平民，形成有約束力的國際共識，為此拿出實際舉措。中方願同巴西及有關各方就此保持溝通協調，密切合作。

阿莫林表示，作為聯合國安理會本月輪值主席，巴西將於今日（13日）主持召開安理會涉以巴衝突緊急會議。總統盧拉已發表公開信，呼籲以色列停止轟炸行動，保護兒童。解決問題關鍵在於恢復和談，巴方願同中方密切協調，共同推動局勢緩和。

以巴衝突 | 傳中以混血女子遭擄 外交部：正核實（有片）

以巴衝突 | 華人至少3人中彈4人失聯 以色列使館冀中方聲援

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁