中國僅公佈人民幣計外貿數據？官方這樣回應

海關總署今日（13日）召開新聞發布會，公佈前三季外貿情況，但會上僅公佈以人民幣計價的數據。當被問及在會上能否獲得美元計數據，海關總署發言人呂大良指，2014年起全面採用本幣計價，但網上仍會發布美元計數據。

在發布會上，有記者提問，「以前中國的貿易大多用美元作為結算單位，而此次一直公布的都是人民幣數據。我們可能在會後要等一個小時甚至更長時間才能得到數據，我們能不能在此次發布會上得到以美元為單位結算的數據？」

呂大良指，中國2014年起全面採用本幣計價，即以人民幣來公布。但為保持連續性，亦會在網上發布以美元計價的數據。這兩個數據是同時發布，一個是在現場發布，一個是在網上發布。

另外，當被問及，為何中國對於馬來西亞、美國、泰國、新加坡等國的宣稱的出口數據比這些國家宣稱從中國進口的數據要大，呂大良指，他認為是涉及到雙邊貿易的統計數據差異問題。

他說，中國海關的統計和貿易伙伴的統計理論上互為鏡像，但實際上由於各種原因，比如由於第三地的轉口等因素導致不完全一致。對於有的國家，中國有貿易數據統計的比對合作，對有的國家沒有開展這方面的合作。但中國所有的數據都在網上公開發布，對雙邊貿易統計感興趣的各方都可進行分析。

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責任編輯：尹航

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