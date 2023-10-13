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美國擬加強管制 禁對中國海外公司出口AI芯片

國情動向 12:12 2023/10/13

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美國擬進一步收緊對華芯片出口管制，禁止中國企業通過海外子公司購買美國製造的人工智能（AI）芯片。

路透社引述多名知情人士報道，拜登政府可能在本月稍後時間公布，進一步收緊對中國出口AI芯片和芯片製造設備的管制措施，包括禁止向中國企業的海外子公司出售有關產品。

美國去年宣布對華實施芯片出口管制，首輪限制措施並未涵蓋中國企業在海外的子公司，意味著這些半導體很容易被走私到中國，或被中國用戶遠程取得。路透曾報道，受美國當局禁止出口的芯片可以在深圳的華強北電子市場買到。

Nvidia頂級AI芯片斷供中國大半年 但深圳華強北有得賣？

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專家表示，雖然根據美國法律，將這些AI芯片運往中國屬於非法行為，但美國很難對這些交易進行監管；而在中國的員工也可以合法地遠程訪問外國子公司的芯片。喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）研究分析師Hanna Dohmen表示，「我們實際上並不知道這個問題有多大。」 

知情人士指，華府正研究如何堵住這一漏洞，新規還可能更廣泛地應用於市場上的所有公司。有關舉動凸顯出拜登政府仍苦於切斷中國取得先進AI技術的聯繫，以及堵住出口管制每個漏洞的難度。

在北京，商務部曾表示，中方反對將經貿科技問題政治化、武器化，並敦促美方停止泛化國家安全概念，停止濫用國家力量打壓中國企業。

責任編輯：易燕丹

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