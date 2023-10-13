美國國會報告︰須做好同時與中俄開戰的準備

由美國國會委任的跨黨派戰略態勢委員會發表報告，指美國須為可能同時與中國和俄羅斯開展做好準備，包括強化傳統作戰能力、加強與盟國的關係，以及加快推進核武器現代化。

長達145頁的報告指出，由美國領導的國際秩序和價值觀，正面臨來自中國和俄羅斯獨裁政權的威脅，有關威脅到2027年至2035年會變得更加嚴重，因此現在需要作出決定，讓國家及盟友做好準備，以同時威懾和擊敗兩個對手。

報告又與五角大樓持相同論調，指中國有望在2025年擁有1500枚核彈頭，認為應投資升級核武器彈頭、運載系統和基礎設施，並延長彈道導彈潛艇的使用壽命，以及在亞洲和歐洲部署更多戰術核武器。如果不採取這些措施，美國「很可能」 不得不增加對核武器的依賴。

報告稱，2017年到2046年，美國核武器現代化計劃預計耗資約4000億美元，必須有充足的資金來按計劃升級所有彈頭、運載系統和基礎設施。報告承認落實相關建議牽涉實際財政問題，但認為國家必須加大投資，以應對可能的危機。

路透社報道，有份參與報告的高級官員拒絕透露該小組是否有情報顯示中俄在核武方面有合作，但擔心中俄之間可能會以某種方式進行協調，令美國陷入兩場戰爭的局面。

去年成立的戰略態勢委員會，成員包括6名民主黨人和6名共和黨人，負責評估美國面臨的長期威脅，並建議美國常規和核武力量的變化。

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責任編輯：易燕丹

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