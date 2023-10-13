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美法官質疑蒙大拿州TikTok禁令 稱在搞「家長主義」

國情動向 13:57 2023/10/13

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美國蒙大拿州法院審理挑戰州政府對中國短片分享平台TikTok（抖音海外版）頒布禁令的訴訟，主審法官質疑當局實施禁令的原因，稱在搞「家長主義」。

地區法官在周四（12日）的聆訊中向州檢察官提出質疑，指美國沒有其他州份仿效蒙大拿州頒佈TikTok禁令，「不覺得有點奇怪嗎？」

對於州政府提出，TikTok用戶在不知情的形況下把自己暴露給中國軍方，禁令是為了保護用戶數據的説法，法官指，每個TikTok用戶都自願提供個人數據，若他們想把這些信息提供給任何平台，當局又如何保護他們。

法官認為，州政府未有就實施禁令提供實質證據和理由，以「家長主義」方式保護用戶私隱，之後會盡快作出裁決。

蒙大拿州5月通過法案，明年元旦起全面禁止TikTok在當地營運，成為全美首個禁用TikTok的州份。TikTok及蒙大拿州5名TikTok用戶隨即入稟反對，尋求推翻禁令。

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責任編輯：易燕丹

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