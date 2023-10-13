內地9月新增人民幣貸款遜預期 社融勝預期

人民銀行公布，內地9月新增貸款23100億元（人民幣，下同），高於上月的13600億元，但差過市場25000億元的預期；社會融資規模增量41200億元，高於上月及預期。廣義貨幣（M2）貨幣供應按年增長10.3%，增速按月擴大0.3個百分點。前三季度，新增貸款19.75萬億元，社融增量累計29.33萬億元。

人行官員表示，今年來人銀行精準施策，持續發力，不斷推動實體經濟回升向好。當前政策組合拳效果不斷顯現，金融支持穩固有力，金融數據整體不錯。9月新增貸款較7月、8月增長動能明顯回升，M2增長率維持10%左右的較高水平，新增房地產開發貸款、個人房屋貸款回升明顯。前三季金融數據顯示流動性合理充裕，信貸結構持續優化，實體經濟融資成本下降，為經濟回升提供了適宜的貨幣金融環境。貨幣政策因應超預期變化，還有充足空間與儲備。

下階段，人行將繼續堅持穩中求進的工作總基調，穩健貨幣政策精準有力，增強信貸總量穩定性和可持續性。預計四季度社融規模和信貸增長保持穩定。

責任編輯：陳建錫