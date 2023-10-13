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王毅晤博雷利 稱中歐不存在根本利益衝突

國情動向 19:17 2023/10/13

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博雷利與王毅會面。（資料圖片）

中國外長王毅今日會見到訪的歐盟外交及安全政策高級代表博雷利，王毅指，中歐不存在根本利益衝突，雙方首先是夥伴，中歐關係不應受第三方影響。

官方暫未發布會面的新聞稿，根據路透社取得的對話內容，王毅會面中表示，中方同意與歐盟全面重啟各級別接觸，共同確保中歐領導人會晤成功。他談到歐盟對中國電動車的調查，呼籲歐方不要採取保護主義措施，謹慎使用貿易救濟措施，並強調重視歐方在貿易問題上的關切，中方將為歐企提供更有利的環境。

博雷利則表示，歐盟致力於繼續成為世界上最開放的經濟體之一，不想成為保護主義者，但有時不得不保護自身利益。歐方需要公平、平衡和互惠，以確保目前的開放並能夠像歐方希望的那樣維持下去。他強調歐盟採取的調查措施都將是精確和相稱的，與自身國際義務相符。

博雷利又要求中國利用對俄羅斯的影響力，停止其對烏克蘭的侵略戰爭。他重申歐盟對哈馬斯的譴責，並同意「兩國方案」是唯一穩定的解決方案。

博雷利同日稍早在北京大學發表演說，他指，信任是任何人際關係的核心，但歐盟與中國之間的信任已被侵蝕，雙方必須努力重建信任。他談到歐中貿易問題，重申不希望與中國脫鉤，但糾正歐中經濟和貿易關係中的失衡符合雙方利益，否則歐洲「去風險」的速度可能會遠超預期。

責任編輯：陳建錫

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