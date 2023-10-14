韓正晤博雷利：中歐無根本利害衝突 發展潛力巨大

國家副主席韓正週五（13日）在北京會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。

據新華社，韓正表示，中歐之間沒有根本利害沖突，沒有地緣政治矛盾，雙方共識遠大於分歧，合作遠大於競爭。今年是中歐建立全面戰略伙伴關系20周年，雙方在經貿、科技、人文、應對氣變等領域務實合作取得豐碩成果，發展潛力巨大。中方願與歐方加強高層對話和各級別交往，對共同關心的問題真誠、深入地開展溝通，進一步增進雙方理解和互信，推動中歐關系持續健康穩定發展。

博雷利表示，中國是偉大的國家，並將發揮重要作用。中國現代化建設取得的成就不僅造福中國人民，也使全世界從中受益。願通過此訪進一步加強歐中關系，確保年底歐中領導人會晤圓滿成功。

博雷利昨日稍早到北京大學發表演說，指中國在俄烏戰事中的立場，損害世界對中國的信任，令人感覺北京沒有運用自己強大的影響力游說俄羅斯停止戰爭。他認為中國有必要做出更多重大的努力，讓烏克蘭人民相信中國在這場戰爭中，並非俄羅斯的盟友，並增加對烏克蘭的人道援助。博雷利指歐中雙邊貿易嚴重失衡，但重申不希望與中國脫鉤，呼籲北京改善歐盟企業對華出口和投資的環境。

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責任編輯：袁瑋婧