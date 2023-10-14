普京：訪華主題是在一帶一路倡議下合作

俄羅斯總統普京透露，本次訪華的主要議題是在中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議下進行合作。

據俄羅斯衛星通訊社，普京昨日在回答記者提問時說：「早就討論過訪問中國的事情，已經宣佈了。」

他指出，近年來這個進程在發展著，進行得非常活躍和順利。

普京補充說：「俄羅斯，當然，有意發展我們的大歐亞夥伴國、歐亞聯盟的倡議。我們把所有與我們中國朋友的這一切結合在一起來實現共同的發展目標。」

普京表示，在中國進行會談時將討論能源新路線，推動本國貨幣結算，本國貨幣結算正在快速增長。

普京表示，「雙邊關係在發展。今年兩國肯定能達到2000億美元的貿易額，我是這麼希望的。兩國主要合作方向包括金融關係，進一步刺激本幣結算；（本幣結算——編注）規模增長很快。高新技術領域有很好的前景，在能源領域我們會探討新路線。總之，有很多議題，希望時間能夠用。」

俄羅斯總統新聞秘書德佩斯科夫此前表示，普京訪華的日期已經確定，克里姆林宮將在適當的時候通知日期。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於10月在北京舉行。中國外交部尚未確定普京訪華，僅表示將適時發布信息。

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責任編輯：袁瑋婧