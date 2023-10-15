美國會籲做與中俄開戰準備 普京斥是無稽之談（更新版）

美國國會由兩黨組成的戰略態勢委員會12日發表報告，指美國須為可能同時與中國和俄羅斯開展做好準備，官媒《環球時報》發表社評批評該報告充滿充滿地緣政治狂熱和戰爭臆想，打破紅線令人不安。俄羅斯總統普京批評，只有病態的人才會考慮與核武大國戰爭。

*新增普京評論

普京指出，美國正為與俄羅斯戰爭做準備，俄方亦都一樣，因為根據古老的原則，如果想和平，就得做好戰爭準備。不過普京強調，俄方希望和平，提出與俄中同時開戰是無稽之談，並非認真，只是想嚇怕對方。

普京又指，俄羅斯從未試圖與中國結成軍事政治聯盟，美國迫使盟友與俄中關係惡化，但歐洲與中國的貿易額不斷增長，不希望破壞與中國的關係。

《環時》文章指，這份145頁報告的核心論點是，美國必須擴大軍力，特別是加速推進核武器現代化項目，為可能與中俄同時發生的戰爭做好準備。值得注意的是，這一報告被認為與目前美國「贏得一場衝突同時威懾另一場衝突」的國家安全戰略截然不同，與拜登政府目前的核政策也大相逕庭。它不是美國社會的民間狂想，而是為決策服務的嚴肅的戰略評估和建議。

文章又指出，撰寫這份報告的委員會由12名成員組成，是國會精心挑選出來的，來自各大智庫以及退役的防務安全官員、前議員等。這個報告讓我們感受到，那個「戰略噩夢」正在潛入美國的政治議程，卻沒有在華盛頓引起應有的擔憂和警惕，甚至很大程度上，該委員會所代表的那一部分美國精英群體在主動地迎合、推動這個噩夢成真。

文章指，報告的具體建議，會讓保有基本理性的人產生不寒而慄的感覺，又指報告忽略了核軍備競賽帶來的後果，這樣一份荒腔走板的報告，被美國國會一本正經地拿到檯面上來展示，既荒誕又並不令人意外，它與當前華盛頓扭曲的政治氛圍一脈相承。

文章表示，「為與中俄同時開戰做好準備」從民間狂想逐漸走進華盛頓的議事日程，已經足夠令人不安，又指，如果華盛頓真的採納這份報告哪怕一小部分的建議，給世界和平所帶來的傷害與威脅都不可估量，最終也會反映到美國自己身上。

美國國會報告︰須做好同時與中俄開戰的準備

責任編輯：袁瑋婧