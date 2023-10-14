前央視體育解說員段暄消失數月 據報涉北京冬奧行賄案

前央視知名足球解說員段暄已經從公眾視野中消失數月，內媒消息指，他涉及為謀求北京冬奧會利益，向國家體育總局奧運備戰辦原主任劉愛傑行賄。

報道指，現年51歲的段暄 (1972年7月生)，以中央電視台足球解說員的身份為公眾認知，但其2015年即離開央視，加盟萬達集團董事長王健林之子王思聰實際控制的北京香蕉計劃體育文化有限公司(下稱「北京香蕉體育」) 擔任法定代表人和CEO，成為一名體育商人。

知情人士透露段暄被指涉嫌向劉愛傑行賄，以謀取承攬備戰北京冬奧會跨項跨界選材等工作的相關利益。

劉愛傑在今年4月因涉嫌嚴重違紀違法被調查，他曾任國家體育總局水上運動管理中心副主任、國家體育總局備戰辦主任、競技體育司副司長。

段暄在北京廣播學院（中國傳媒大學前身）國際新聞系畢業之後，加入了中央電視台體育部，並成為一名體育記者。2000年，段暄成為《天下足球》的主持人。這檔每周一晚播出的節目成為後來央視體育頻道的王牌節目，而段暄也逐漸被大家所熟知。

從2006年德國世界盃開始，段暄連續解說了三屆世界盃。在日常解說中，段暄主要負責德甲賽事轉播解說，受到很多球迷喜愛。段暄在2007年因為在節目中上身西裝筆挺，而下身只穿短褲的大腿，引來廣泛關注和議論，段暄一度因此道歉。不過也正是這種性格，讓段暄擁有了一大批的粉絲。



2015年，段暄正式從央視離職。在離職之後，段暄開始涉足電競行業的解說，並且加盟一家體育公司並且出任CEO。在離開央視之後，段暄露面的頻次也開始減少。近兩年，段暄開始在新興的視頻平台重操舊業，解說足球比賽。但今年4月之後，段暄從公眾視野消失。

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責任編輯：袁瑋婧