博雷利：中歐存分歧但仍有合作空間 需加強接觸

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利今日在北京舉行新聞發佈會。他指出，儘管中歐存在分歧，但雙邊仍有合作的空間，「如果不與中國加強接觸，世界上的一些最嚴峻的挑戰是無法解決的。」

談及此前和中國外長王毅舉行的戰略對話，博雷利在記者會上介紹稱，此次對話主要聚焦三個議題：中歐雙邊關係、俄烏衝突、經貿對等。具體到歐盟當前如何看待對華關係，博雷利表示，中歐之間的合作非常重要，歐盟也在很認真地處理與中國的關係。

「我們同樣期待（中國）能否充分考慮與歐盟的關係，而非透過與其他國家關係的稜鏡（lens）來處理對歐關係。」博雷利在記者會上多次提及這一觀點。

基於中歐戰略對話的內容，博雷利總結稱，儘管中歐存在分歧，但雙邊仍有合作的空間，他已向中方表明，歐盟認真看待中國，期望有相同的回報，在地緣政治議題和貿易上，獲中方認真對待。「我們的政治、經濟制度不同並不是什麼秘密，儘管存在分歧，我們認為仍有合作的空間。如果不與中國加強接觸，世界上的一些最嚴峻的挑戰是無法解決的。」

歐盟官員下周將訪華

博雷利還透露，他的政治事務官員下周將訪華，並繼續與中方官員進行對話，討論其他還未涉及的地區性議題。

昨日（13日），王毅同博雷利举行第十二轮中欧高级别战略对话。王毅表示，當前，國際形勢變亂交織，世界處於關鍵十字路口。中歐都面臨發展與改革的新形勢、新任務，中歐關係也面臨新機遇、新挑戰。在這個重要時刻，我們要通過戰略對話，樹立正確相互認識，堅持夥伴關係定位，夯實政治互信，避免誤解誤判，要為年底前的領導人會晤作好充分準備。

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責任編輯：袁瑋婧