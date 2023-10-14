以巴衝突｜王毅與布林肯通電話 促美推動政治解決問題

中國外長王毅14日應約同美國國務卿布林肯通電話，重點討論以巴局勢。外交部新聞稿指，王毅表示中方譴責一切違反國際法的做法，以暴易暴只會造成惡性循環，重申解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，促美方推動問題回到政治解決的軌道。布林肯表示支持以「兩國方案」，願同中方加強溝通協調。雙方亦就中美關係簡要交換意見。

王毅表示，以巴衝突不斷升級，面臨失控風險。中方反對一切傷害平民的行為，譴責一切違反國際法的做法。中方認為，維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價。 軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。當務之急是儘快停火降溫，避免加劇人道主義災難；遵守國際人道法，開闢人道救援通道; 支持聯合國凝聚國際共識、安理會發揮應有作用。

解決以巴問題在於落實「兩國方案」

王毅強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處。沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平。中方呼籲儘快召開國際和會，推動達成廣泛共識。大國在處理國際地區熱點問題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法。

中方將繼續根據國家主席習近平提出的基本原則推進勸和促談。美方應切實發揮建設性作用，推動問題儘快回到政治解決的軌道上來。

布林肯表示，美方支持以「兩國方案」解決以巴問題，支持聯合國為緩解局勢、提供人道救援發揮作用，願同中方加強溝通協調。

責任編輯：陳建錫