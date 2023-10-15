王毅：以色列行為超越自衛範圍 支持巴勒斯坦恢復民族權利

中國外長王毅昨日（14日）相繼與美國國務卿布林肯、沙特外交大臣費薩爾通電話。在和費薩爾的通話中，王毅表示，以色列的行為已超越自衛範圍，中方願同沙特等阿拉伯國家一道，繼續支持巴勒斯坦恢復民族權利的正義事業，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道。

據中國外交部公佈，費薩爾表示，沙特對當前巴以局勢發展深感憂慮，譴責一切襲擊平民的行為，反對以色列強行將加沙民眾遷移至地區以外。當前有必要將人道主義物資盡快送到加沙民眾手中。希望國際社會共同努力，避免衝突擴大到其他國家。沙方認為，如果不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法得到公正和持久解決。中國為推動世界和平與穩定發揮著重要和根本性的作用。沙方願同中方一道，推動各方遵守國際人道法，保護平民免遭傷害，落實安理會關於巴勒斯坦問題的有關決議。

王毅表示，中方反對和譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰。各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上來。中方正和各方密集溝通，推動停火止戰。當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護加沙民眾基本需求。

王毅表示，中方認為，對巴勒斯坦的歷史不公已延續大半個世紀，不能再繼續下去。所有愛好和平、主持公道的國家都應起而發聲，明確要求盡快落實「兩國方案」。中方願同沙特等阿拉伯國家一道，繼續支持巴勒斯坦恢復民族權利的正義事業，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道，得到全面、公正、持久解決。

在和布林肯的通話中，王毅重申解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，促美方推動問題回到政治解決的軌道。

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責任編輯：尹航

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