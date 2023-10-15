普京讚習近平「世界公認領導者」 透露二人將在華會面

俄羅斯總統普京近日接受中國官媒央視專訪時表示，中國國家主席習近平是世界公認的領導者之一，是務實和可靠的夥伴。他提到二人之前會面的愉快記憶，又指希望二人在中國會面時，這一傳統能夠延續。

▲ 央視訪問截圖

在央視的採訪中，普京談到他與習近平的交往，他指，習近平是世界公認的領導者。

習近平主席是世界公認的領導者之一。習近平主席不是根據一時一勢來作決定的領導人，他會對形勢進行分析評估，著眼未來作出長遠考慮。這一點很重要。這就是真正的世界領袖與我們稱之為「臨時工」的人之間的區別。 「臨時工」只來五分鐘，在國際舞台上秀一番，然後消失得無影無蹤。習近平主席是另外一種人，他是一個堅定、冷靜、務實和可靠的夥伴。只要我們達成一致意見，我們就能確保雙方都遵守協議。

普京表示，他與習近平主席會面40多次，有許多愉快的記憶。他說，「我們有次會面非常愉快。習近平主席當時訪問俄羅斯，我們一起去了聖彼得堡，登上阿芙樂爾號巡洋艦，在聖彼得堡的涅瓦河上一起乘船。在絕對平靜和友好的氣氛中，我們就雙邊關係和世界局勢進行了長時間的詳細交談。不久前的3月，習近平主席又一次來訪，同樣是一次非常務實的訪問，對我們兩國關係未來發展具有非常重要的意義。所以我希望當我們在中國會面時，這一傳統能夠延續。」

責任編輯：尹航

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