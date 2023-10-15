塔利班將出席「一帶一路」高峰論壇

中國「一帶一路」高峰論壇17至18日（週二至週三）在北京舉行，塔利班政府據報將出席。報道指出，這突顯中國與塔利班的官方關係不斷增強，儘管塔利班尚未得到任何政府的正式承認。

路透社報道，塔利班工商業部發言人賈瓦德（Akhundzada Abdul Salam Jawad）表示，塔利班代理工商業部長阿吉齊（Haji Nooruddin Azizi）未來數天將訪問北京，他將出席會議及邀請大型投資者到阿富汗。

賈瓦德向路透社表示，阿吉齊在北京會繼續商討修建一條穿過瓦罕走廊（Wakhan Corridor）的道路，以直達中國。

報道指出，阿富汗蘊藏豐富礦產資源，一名礦業部長曾於2010年估計，阿富汗未開發的礦藏，從銅、黃金到鋰，價值1萬億至3萬萬億美元。不過，這些礦物資源目前的價值不明。

報道還提到，中國一直與塔利班就前政府時代就啟動的有關阿富汗東部可能存在大型銅礦的開採計畫進行談判。

上個月13日，中國新派的特使在喀布爾舉行的儀式上遞交國書，中國成為自塔利班接管阿富汗以來第一個正式任命新駐喀布爾大使的國家。中國前任駐阿富汗大使王宇於2019年就任，於8月結束任期。中國外長王毅10月5日會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基，強調中方一貫重視發展對阿關係，尊重阿國家獨立、主權和領土完整，尊重阿人民做出的自主選擇。

責任編輯：尹航

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