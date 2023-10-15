以巴衝突 | 中國中東問題特使將訪中東 協調各方停火止戰

據中國官媒CGTN報道，中國政府中東問題特使翟雋受訪時表示，當前巴以衝突仍在持續升級，進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂。他將於本周訪問中東，協調各方停火止戰、保護平民、緩和局勢並推動和談。

4中國公民在以巴衝突中遇難 2人失蹤

就在以巴衝突中的中國公民傷亡情況，翟雋表示，有4人不幸遇難，6名傷患正在當地醫院接受治療，2名人員失聯。當前仍有數名中國公民駐留巴勒斯坦加沙地帶。連日來，協助他們向加沙南部轉移，爭取盡快撤離至安全地區。

翟雋昨日就巴以局勢同挪威中東和平進程特使哈拉德斯塔德通電話。翟雋表示，當前，巴勒斯坦地面形勢十分危險。中方反對和譴責一切針對平民的襲擊，反對任何違反國際法的做法。

翟雋稱，中方正就巴勒斯坦問題同有關各方密切溝通，勸和促談。挪方在中東和平進程中曾發揮重要作用，中方願同挪方就巴以局勢進一步加強溝通協調。

哈拉德斯塔德表示，近日，挪方積極做有關各方工作，推動局勢緩和。挪方願同中方共同努力，推動中東和平進程重回正軌。挪方還將繼續同各方密切配合，積極向巴勒斯坦提供人道主義援助。

翟雋13日應約集體會見阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人，他表示，國際社會應切實增強推動巴勒斯坦問題的緊迫感，回到「兩國方案」的正確基礎上，實現巴以兩國和平共處。

翟雋表示，中國支持阿盟在巴勒斯坦問題上發揮重要作用。下階段，中方願同阿盟和阿拉伯國家保持溝通協調，繼續做有關各方工作，為中東和平進程重回正軌不懈努力。中國將繼續向巴方提供人道援助，幫助緩解巴勒斯坦人民面臨的人道主義危機。

責任編輯：尹航

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