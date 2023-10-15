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第134屆廣交會開幕 「一帶一路」國家企業占6成

經濟脈搏 17:17 2023/10/15

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第134屆中國進出口商品交易會（廣交會）今日（15日）在廣州開幕，本屆展覽規模再創新高，參展企業共28533家，比上一屆增加3135家，其中「一帶一路」共建國家參展企業占60%。

《廣州日報》報道，第134屆廣交會將分三期舉辦，於11月4日結束。本屆廣交會展覽面積擴大到155萬平方米，比上屆增加5萬平方米；展位總數7.4萬個，比上屆增加近4600個。參展企業28533家，比上屆增加3135家，分別來自43個國家和地區，其中「一帶一路」共建國家參展企業占比60%。

截至12日，已有來自215個國家和地區的10萬名採購商預註冊，140間領先的跨國企業確認參會。

報道指出，近年來，中國高技術、高附加值、綠色低碳的出口產品國際競爭力明顯增強，作為中國外貿的「風向標」和「晴雨表」，廣交會展區結構也是這一變化的重要體現。

與上屆相比，本屆廣交會第一期重點以先進製造業為支撐，家電、電子消費品、機械設備、新能源等機電產品展區增加約3000個展位；其中新能源展區的規模增幅達172%；第二、三期側重適應消費升級和美好生活需要，展出家庭用品、建材家具、紡織服裝等傳統勞動密集型產品。

責任編輯：蒯宇澄

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