  • 27°C
香港時間 : 20231015日 (週日) 22:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅與伊朗外長通話：巴勒斯坦人民面臨的歷史不公應盡快結束

國情動向 21:19 2023/10/15

分享：

分享：

據中國外交部官網消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日（15日）應約同伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話。王毅強調，巴勒斯坦人民面臨的歷史不公應盡快結束。

王毅表示，當務之急是推動局勢降溫，防止加沙地帶出現嚴重人道災難，造成更多無辜平民傷亡，進而損害地區和平局面，斷送中東和平進程。行使自衛權應當遵守國際法和國際人道法，包括保障平民和被扣押人員安全。以暴制暴只能造成更大傷害，帶來更嚴重危機。

王毅表示，中方支持伊斯蘭國家在巴勒斯坦問題上加強團結協調，發出一致聲音。國際社會應當行動起來，反對任何一方傷害平民的行為。聯合國特別是安理會要切實負起責任，發揮應有作用。

王毅強調，巴以局勢發展到今天地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。這種歷史不公應當盡快結束。中國將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。

阿卜杜拉希揚表示，當前中東地區形勢危險，戰爭正在不斷擴大，應盡快採取行動阻止對加沙平民的襲擊，緩解加沙人道局勢。伊方希望通過政治方式解決問題，願就此同中方加強溝通。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 戰爭 外交 加沙 巴勒斯坦 伊朗 王毅 政治 災難 聯合國

下一篇文章

以巴衝突 | 中國中東問題特使將訪中東 協調各方停火止戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款