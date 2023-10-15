王毅與伊朗外長通話：巴勒斯坦人民面臨的歷史不公應盡快結束

據中國外交部官網消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日（15日）應約同伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話。王毅強調，巴勒斯坦人民面臨的歷史不公應盡快結束。

王毅表示，當務之急是推動局勢降溫，防止加沙地帶出現嚴重人道災難，造成更多無辜平民傷亡，進而損害地區和平局面，斷送中東和平進程。行使自衛權應當遵守國際法和國際人道法，包括保障平民和被扣押人員安全。以暴制暴只能造成更大傷害，帶來更嚴重危機。

王毅表示，中方支持伊斯蘭國家在巴勒斯坦問題上加強團結協調，發出一致聲音。國際社會應當行動起來，反對任何一方傷害平民的行為。聯合國特別是安理會要切實負起責任，發揮應有作用。

王毅強調，巴以局勢發展到今天地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。這種歷史不公應當盡快結束。中國將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。

阿卜杜拉希揚表示，當前中東地區形勢危險，戰爭正在不斷擴大，應盡快採取行動阻止對加沙平民的襲擊，緩解加沙人道局勢。伊方希望通過政治方式解決問題，願就此同中方加強溝通。

責任編輯：蒯宇澄

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