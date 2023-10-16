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美國據報將限制向中國芯片設計企業供貨

國情動向 09:13 2023/10/16

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美國傳最快本周更新對中國的芯片出口管制規定，除此前傳出收緊AI芯片、設備出口外，還將限制向芯片設計企業供貨，並對部分中企的採購實施額外檢查。

綜合路透及彭博的消息，華府尋求加強對向中企出售用於AI的圖形芯片和先進芯片製造設備的管制，並將把中國芯片設計企業列入限制名單，要求海外製造商取得美國許可證才能滿足這些企業的訂單，並對試圖透過其他國家運送貨物來逃避限制的中企實施額外檢查。新規定估計本周初公布，但不排除延遲的可能。

一名華府官員透露，現在計劃為AI芯片出台新的指導方針，將限制目前尚未納入限制的某些先進數據中心AI芯片。該官員拒絕透露有哪些芯片將被禁止出口，但一些消息人士指，美國希望禁止Nvidia的H800出口，即Nvidia在現在管制規定在去年實施後，為繞過管制而專門為中國市場設計、性能稍差的AI芯片。

另外，華為新手機的進展也迫使華府進一步收緊管制，當局已開始對前者的調查，針對華為或中芯國際的任何措施，將獨立於新的出口管制規定外執行。

美國商務部、白宮國安會拒絕評論報道。

責任編輯：陳建錫

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