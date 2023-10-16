丁薛祥到深圳考察 訪河套合作區及大疆創新

國務院副總理丁薛祥上周五指周日（13-15日）在深圳考察，到訪河套深港科技創新合作區展示交流中心，籲打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。並到訪大疆創新。

據新華社，丁薛祥前往河套深港科技創新合作區展示交流中心，調研深港科技創新合作和園區整體規劃建設情況時表示，要堅持以體制機制創新促進科技創新，着力營造高度開放的國際化科研製度環境；協同推進基礎設施建設和園區運營管理，促進科技資源深度融合，廣泛吸引國際頂尖科技人才，加快建設國際一流科技創新平台，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。

在到大疆創新科技有限公司調研時，丁薛祥聽取企業技術研發創新和經營發展情況匯報，了解無人機在農業服務、快遞運輸、影視傳媒等方面應用情況。

他說，要強化企業科技創新主體地位，加強以企業為主導的產學研深度融合，推動產業鏈上下游、大中小企業協同創新。加快科技成果向現實生產力轉化，拉動有效投資、創造消費需求，打造新的優勢產業和經濟增長點。

走進鵬城實驗室，丁薛祥調研了解實驗室建設運行和重大項目攻關情況。他希望實驗室聚焦重點領域開展戰略性、前瞻性、基礎性研究，加強與高校、科研院所、科技領軍企業等合作，形成功能互補、良性互動的協同創新格局。

丁薛祥還到深圳職業技術大學，調研產教融合、科教融合等情況。他指出，要圍繞現代化產業體系建設需要，完善職業教育體制機制，優化學科專業設置，着力培養高素質技術技能人才。他勉勵大學生珍惜時代機遇，不斷增長本領和才幹，在服務國家發展中實現人生理想和價值。

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責任編輯：袁瑋婧