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官媒：當局研進一步撐民企政策 將加大金融資源投入等

經濟脈搏 09:37 2023/10/16

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內地官媒《中國證券報》報道指，有關部門正研究制定進一步支持民企政策，將主要從加大金融資源要素投入、發揮多層次資本市場作用等方面，突出若干有針對性的舉措。

報道引述市場人士認為，有關部門不斷拓寬融資渠道，為民企借力資本市場「架橋鋪路」，將更好滿足民企多樣化融資需求，進一步引導資金流向優質民企。

報道指出，有關部門正推動民企債券融資支持工具擴容增量，鼓勵和引導機構投資者配置民企債券。

企業債券發行審核職責劃轉6個月的過渡期即將結束。中證報從接近監管人士處獲悉，監管部門正抓緊推進制度規則調整優化、技術系統準備等工作，並保持企業債券受理、審核、發行工作正常推進，穩定市場預期。

專家分析，今年以來，證監會深化債券註冊制改革等諸多舉措，將進一步提高債券審核註冊工作效率和可預期性，也將持續提高優質民企債券融資便利性。

另外，為進一步引導資金流向優質民企，有關部門正加快創新融資方式，豐富市場參與主體，更好滿足民企多樣化融資需求。

報道指，證監會將健全資本市場功能，進一步發揮資本市場支持民企融資成長的重要作用。

此前，證監會副主席王建軍在近日召開的金融支持民營企業發展工作推進會上表示，證監會將支持符合條件的民營企業上市融資和再融資，優化併購重組『小額快速』審核機制。支持證券公司加大對民營企業服務支持力度，鼓勵參與民企股權融資支持工具，通過私募資管計劃為民營企業增加融資渠道。

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責任編輯：袁瑋婧

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