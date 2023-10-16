在離岸人民幣跌穿7.31 社科院金融所：美指趨於階段性頂點

在岸人民幣今日（16日）收跌75點子報7.3115，和離岸價(CNH)雙雙跌穿7.31。中國社會科學院金融研究所今日（16日）發布《中國宏觀金融分析2023年第三季度報告》（下稱《報告》），認為美國長期利率和美元指數將階段性見頂，中國金融外部壓力有所緩釋。

人民幣中間價今日小跌23點報7.1798，創9月28日以來新低，仍較路透預測偏強超1300點，近期外部環境不利於人民幣表現，但監管層短期內仍無放鬆管控的空間，市場交投料延續寡淡。

交易員指出，外部美元仍偏強，人民幣貶壓難消，監管也難以放鬆管制，料滙價延續區間窄幅上落。

另有交易員認為，監管層無法放鬆對中間價的強力過濾，在岸價市場表現低迷，使期權波動率也一路下行；如果沒法看到中國更多利好的經濟數據，人民幣很難擺脫頹勢，市場關注中國本周稍後公布的第三季經濟數據。

中金公司外匯團隊最新展望稱，美國就業和通脹數據都超預期，經濟的韌性將助力美元在複雜局勢下對避險貨幣以外的主要貨幣佔上風，人民幣匯率可能仍面臨一定外部壓力。但目前人行繼續從口頭和中間價調整等方面維持匯率穩定，後續若中美關係續改善，外資或對人民幣資產更加青睞，將有助於國內資產及人民幣匯率表現。

社科院金融所：美指趨於階段性頂點

社會科學院金融研究所《報告》指出，全球經濟整體呈緩慢復甦態勢，主要經濟體持續處在分化過程中，全球通脹水平仍在分化，貨幣政策松緊不一，國際金融市場呈現顯著震盪態勢。全球經濟仍將繼續保持分化格局甚至有所加劇，美國可能出現「軟著陸」。

《報告》認為，美聯儲未來3個月可能還有1次25個基點的加息，並會將高利率維持一段時間，以期物價回歸至政策目標附近。但是，美國長期國債收益率和美元指數可能逐步接近階段性高點。四季度美國10年期國債收益率最高約為5%，通脹與通脹預期回落、加息放緩、公共債務負擔加劇以及實體經濟成本高企等使得美國長期利率難以繼續大幅上行。110可能是美元指數的階段性高點。長期利率趨於見頂、內外利差難以繼續擴大、經濟基本面有所弱化以及全球避險情緒緩釋使得美元指數逐步進入階段性高點。

《報告》分析稱，從內外關聯看，美元指數趨於階段性頂點，人民幣匯率具有穩定支撐。基於利率、在岸市場、離岸市場以及遠期市場看，人民幣兌美元繼續顯著貶值的空間不大，人民幣匯率可能呈現階段性企穩態勢。

離岸人民幣曾跌穿7.32關 創逾一周低

內地9月新增人民幣貸款遜預期 社融勝預期

責任編輯：袁瑋婧