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王毅晤拉夫羅夫 稱願同俄方深化戰略互信

國情動向 12:50 2023/10/16

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第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇明日（17日）揭幕，俄羅斯外長拉夫羅夫今日（16日）上午抵達北京，隨即與中國外長王毅舉行會談，為領導人會晤預熱。王毅表示，中方歡迎俄方積極參與「一帶一路」，願同俄方維護國際公平正義，並強調在以巴問題上譴責一切傷害平民的行為，當務之急是停火止戰。

＊更新會談詳細內容

王毅表示，今年「一帶一路」倡議提出十週年，具有承前啟的重要性。中方將以即將舉行的論壇為契機，形成更廣泛的國際共識，推動共建「一帶一路」邁向高品質發展的新階段。中方讚賞俄羅斯總統普京高度評價並支持共建「一帶一路」，歡迎俄方繼續積極參與，為促進共同發展繁榮貢獻力量。

明年是俄中建交75週年，雙方要規劃好紀念活動，深化戰略互信，鞏固傳統友誼，促進世代友好。

拉夫羅夫表示，俄中雙邊關係維持正向發展動能。俄方期待同中方保持密切策略溝通，深化各領域務實合作。「一帶一路」成為促進國際合作的重要平台，各方踴躍參與，共建「一帶一路」也助力歐亞大陸互利合作。普京對來華同中國國家主席習近平會晤和與會充滿期待，相信本屆高峰論壇將會圓滿成功。

雙方也就巴以衝突交換了意見。王毅表示，中方譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。聯合國安理會有必要採取行動，大國應發揮積極作用。當務之急是停火止戰，推動雙方回到談判桌前，防止更大人道災難。根本之策是盡快啟動「兩國方案」，推動形成恢復巴勒斯坦民族合法權利的時間表。

拉夫羅夫會後向俄媒表示，兩國領導人本周的會晤將討論到中俄合作的各方面議題，俄方認為中國「一帶一路」高峰論壇對促進歐亞合作至關重要。

責任編輯：陳建錫

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